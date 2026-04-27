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NIRO RUSSO Manfredonia, nuovi istruttori amministrativo-contabili: al via il percorso di Niro e Russo. Delle Rose: “Un grande in bocca al lupo”

Nuove energie al servizio della macchina amministrativa comunale

Manfredonia, nuovi istruttori amministrativo-contabili: al via il percorso di Niro e Russo. Delle Rose: "Un grande in bocca al lupo"

Manfredonia, nuovi istruttori amministrativo-contabili: al via il percorso di Niro e Russo. Delle Rose: "Un grande in bocca al lupo"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Nuove energie al servizio della macchina amministrativa comunale. Hanno preso servizio oggi i nuovi istruttori amministrativo-contabili, i dottori Niro e Russo, che entrano a far parte dell’organico dell’Ente nell’ambito del piano di rinnovamento avviato dall’Amministrazione.

A darne notizia è l’assessore comunale Sara Delle Rose, che ha rivolto un messaggio di benvenuto e augurio ai neoassunti: «Un grande in bocca al lupo ai nuovi istruttori amministrativo-contabili che oggi iniziano il loro percorso nel nostro Comune. Con l’arrivo dei dottori Niro e Russo proseguiamo con determinazione il piano di rinnovo dell’organico, inserendo professionalità pronte a mettersi al servizio della comunità nei gangli vitali dell’Ente».

I nuovi ingressi andranno a rafforzare settori strategici dell’amministrazione comunale, in particolare il servizio Attività Produttive e i Servizi Demografici, con specifico riferimento al settore della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

«Buon lavoro a entrambi», ha concluso l’assessore Delle Rose, sottolineando l’importanza di investire su risorse qualificate per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’inserimento dei nuovi istruttori rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento dell’organico comunale, con l’obiettivo di rendere l’Ente sempre più vicino alle esigenze della comunità.

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