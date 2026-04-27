Prosegue il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio provinciale da parte di ASL Foggia. È stato infatti rilasciato parere favorevole all’attivazione di quattro posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia.

Il via libera è arrivato al termine del sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Prevenzione e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), alla presenza del Commissario straordinario Antonio Nigri. I tecnici hanno accertato la piena conformità della struttura ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sia sotto il profilo strutturale che tecnologico e organizzativo.

I nuovi posti letto saranno attivati in un’area già dotata di certificazione antisismica, elemento che consentirà l’avvio del servizio in tempi rapidi, offrendo una risposta concreta ai bisogni riabilitativi della popolazione.

L’attivazione del reparto rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento della rete assistenziale territoriale, ampliando i servizi dedicati ai pazienti che necessitano di percorsi riabilitativi. L’obiettivo è garantire una presa in carico più tempestiva e appropriata, riducendo al contempo i disagi per cittadini e famiglie che finora sono stati spesso costretti a rivolgersi a strutture fuori provincia.

All’interno del presidio è già operativo anche un ambulatorio dotato di palestra e tecnologie all’avanguardia. L’équipe multidisciplinare, composta da fisiatri, fisioterapisti e infermieri, è specializzata nella diagnosi e nella riabilitazione delle disabilità legate a patologie muscoloscheletriche e neurologiche, con la possibilità di effettuare anche trattamenti robotizzati grazie a strumentazioni di ultima generazione.

Parallelamente, sono in corso importanti interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della struttura. Nell’ambito del PNRR, sono stati destinati 12 milioni di euro per completare il percorso di adeguamento e certificazione dell’intero edificio. Un investimento strategico che punta a migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, efficienza e funzionalità dell’ospedale, rafforzandone il ruolo nella rete assistenziale provinciale.

“L’attivazione dei posti letto – spiega Michelina Delli Bergoli, direttore facente funzione della Struttura complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dei presidi di Manfredonia, Cerignola e San Severo – si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della rete territoriale e ospedaliera. I posti sono destinati a pazienti in fase post-acuta, con l’obiettivo di favorire il recupero funzionale e il ritorno all’autonomia. Vogliamo garantire maggiore continuità assistenziale e una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute della popolazione”.