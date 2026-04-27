Nuove assunzioni e progetti strategici: il Comune di Manfredonia guarda al futuro

Manfredonia – Nuovi ingressi in Comune, interventi sulle scuole, pianificazione urbanistica e partecipazione pubblica: è una settimana densa di appuntamenti e attività quella in corso a Manfredonia, come emerge dall’aggiornamento istituzionale “Settimana in Comune”.

Sul fronte amministrativo, hanno preso servizio due nuovi istruttori amministrativi, rafforzando l’organico comunale. Novità anche per i servizi ai cittadini: il Ministero ha assegnato una nuova postazione per il rilascio della Carta d’identità elettronica (CIE), che sarà operativa non appena completate le installazioni tecniche.

In ambito sanitario e ambientale, è previsto oggi il primo incontro del gruppo di lavoro per l’Osservatorio Epidemiologico, progetto promosso da Aress Regione Puglia, Casa della Salute, Ambito territoriale e Comune di Manfredonia. L’iniziativa punta a definire un percorso condiviso per il monitoraggio e la tutela della salute pubblica.

Attenzione anche al mondo della scuola: è stata disposta un’ordinanza di sospensione temporanea delle attività didattiche presso la scuola “Maiorano”. Il provvedimento si rende necessario per consentire il trasferimento delle aule all’interno del plesso, a seguito del completamento della prima fase dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. Dalla prossima settimana partiranno gli interventi sull’altra ala dell’edificio, con l’obiettivo di rispettare la scadenza del 30 giugno per i lavori finanziati con fondi PNRR.

Spazio anche alla cultura e alla partecipazione cittadina: martedì 28, alle ore 20.30, il Teatro Comunale ospiterà un’assemblea pubblica dedicata alla stagione di prosa “respIRA”, occasione per fare un bilancio delle attività e delineare le prospettive future.

Momento centrale della settimana sarà il Consiglio Comunale convocato per mercoledì 29 aprile alle ore 15.00. Tra i punti all’ordine del giorno spicca l’approvazione del nuovo Piano Casa, un provvedimento atteso che mira a incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia, migliorare la qualità abitativa e urbana e rilanciare il settore dell’edilizia, con ricadute positive sull’occupazione e sull’economia locale.

Particolare attenzione è riservata all’edilizia residenziale sociale e alla riqualificazione urbana: prevista la destinazione delle risorse derivanti dalla monetizzazione degli standard alla realizzazione di aree verdi, interventi di forestazione e rinaturalizzazione in diversi comparti cittadini (CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA9 e CB3), con l’obiettivo di restituire decoro e qualità della vita a quartieri a lungo trascurati.

In Consiglio sarà inoltre approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), strumento fondamentale per garantire spazi pubblici più accessibili, sicuri e inclusivi per tutti.

Una settimana intensa, dunque, che intreccia amministrazione, scuola, urbanistica e partecipazione, nel segno dello sviluppo e della qualità della vita cittadina.

A cura di Michele Solatia.