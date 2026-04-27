Riviera sud nel degrado: «Ma quale turismo vogliamo offrire?»

Manfredonia – A poche settimane dall’avvio della stagione estiva, la situazione della riviera sud appare critica e solleva forti preoccupazioni tra residenti e potenziali visitatori. «Questa è la situazione su tutta la riviera sud», si legge nella segnalazione. Il tratto costiero, che dovrebbe rappresentare uno dei principali punti di forza turistici del territorio, versa oggi in condizioni di evidente degrado.

«Tutto il litorale è costernato di rifiuti e legnami vari portati a riva dalle mareggiate», denuncia il cittadino, evidenziando come il problema non riguardi soltanto le alghe ma un insieme più ampio di criticità ambientali che compromettono il decoro e la fruibilità delle spiagge.

Secondo quanto appreso, «per le alghe è stato previsto un intervento di recupero da parte degli agricoltori», una soluzione che però lascia perplessi: «Nessun agricoltore sarà mai interessato a recuperare queste alghe dalla spiaggia, lavarle sul posto e trasportarle». In ogni caso, «le alghe probabilmente sono il problema minore», rispetto alla presenza diffusa di rifiuti e detriti.

Particolarmente critica la situazione a Siponto, dove «ormai non esistono più spiagge libere», trasformate in alcuni tratti in vere e proprie aree difficilmente praticabili. «La spiaggia libera Diomede, tra un lido e l’altro e l’erosione costiera, si è ridotta a poche decine di metri».

Una condizione che pone interrogativi anche sul piano sociale: «Per chi non vuole o non può permettersi di pagare il lido, Manfredonia non offre più nessuna spiaggia libera praticabile». Da qui la domanda rivolta direttamente all’amministrazione: «Cosa avete intenzione di fare? Resteremo a guardare il degrado della nostra città?».

«La riviera sud, che dovrebbe essere un vanto per noi Manfredoniani, è ridotta in queste condizioni», prosegue la segnalazione, sottolineando il rischio concreto di un danno d’immagine per una città che si definisce a vocazione turistica.

Con l’estate ormai alle porte, l’appello è chiaro: «Si cercheranno soluzioni concrete, in tempi ragionevoli, prima che inizi la stagione?». La richiesta è quella di interventi urgenti per il ripristino del decoro e dell’accessibilità del litorale.