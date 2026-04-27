Visita istituzionale questa mattina a Foggia per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, impegnato in una serie di appuntamenti dedicati a mobilità, logistica e innovazione nei trasporti.

Nel corso della giornata, Salvini ha rivendicato il peso degli investimenti destinati alla Capitanata nell’ambito dei fondi del Ministero per la Puglia.

“Su 12 miliardi di euro di investimenti del Ministero in Puglia, la provincia che ha più investimenti, oltre 3 miliardi e 300 milioni, è Foggia”, ha dichiarato il ministro. Salvini ha citato, tra le opere principali, il porto di Manfredonia, la Termoli-Lesina, la statale Garganica e la statale Adriatica, sottolineando il ruolo strategico del territorio foggiano. “Foggia per me è fondamentale, un anello di congiunzione tra la Puglia e il Centro e il Nord Italia. Lo stiamo dimostrando con miliardi veri su strade, ferrovie e porti”, ha aggiunto.

Sul completamento della superstrada del Gargano, il ministro ha evidenziato la presenza di cantieri aperti e progetti in fase di avanzamento. “Abbiamo attualmente cantieri aperti sulla Garganica e sull’Adriatica. Il finanziamento della rete, soprattutto in una provincia bella, vasta e complessa come quella di Foggia, è fondamentale”, ha detto Salvini. Il ministro ha poi richiamato anche il tema della sicurezza, ricordando la sua esperienza al Viminale: “Questa è una delle province italiane che merita più attenzione”.

Nel corso del suo intervento, Salvini ha affrontato il momento di forte difficoltà vissuto dal settore dell’autotrasporto e, più in generale, dalla logistica, legato in particolare all’aumento dei costi del carburante. Il ministro ha richiamato la necessità di “sangue freddo, calma e visione”, sottolineando come l’attuale fase richieda interventi rapidi per evitare ricadute pesanti su imprese, ospedali, negozi e centri commerciali.

Particolare attenzione è stata dedicata al possibile blocco dell’autotrasporto dal 25 al 29 maggio, ipotesi che, secondo Salvini, rischierebbe di produrre conseguenze rilevanti sull’intero sistema economico nazionale.

Il ministro ha evidenziato le difficoltà di comparti particolarmente esposti, come agricoltura, pesca, trasporto aereo e autotrasporto, ricordando il forte incremento dei costi energetici e del cherosene per l’aviazione. “Preferisco spendere 10 oggi che 100 domani”, ha dichiarato, ribadendo la volontà di sostenere le imprese prima che le difficoltà si traducano in chiusure aziendali.

Durante la visita, Salvini ha inoltre fatto il punto sugli investimenti infrastrutturali in Puglia, parlando di circa 12 miliardi di euro di cantieri statali aperti nella regione, finanziati dal Ministero. Tra le province pugliesi, ha sottolineato, Foggia risulta quella con il volume maggiore di interventi, pari a quasi 3,5 miliardi di euro.

Il ministro ha poi richiamato il ruolo strategico del territorio foggiano come porta verso il Nord e verso l’Adriatico, inserendolo in una visione più ampia di collegamenti nazionali ed europei. Tra i temi citati, la continuità ferroviaria dal Brennero a Palermo, il Ponte sullo Stretto, il tunnel del Brennero e la Torino-Lione, opere considerate fondamentali per merci, logistica e competitività del Mezzogiorno.

Salvini ha concluso il suo intervento complimentandosi con il sistema imprenditoriale locale, definendo particolarmente significativo fare impresa in un territorio complesso come quello foggiano. “L’Italia ha tutte le possibilità per superare anche questa crisi”, ha affermato, ringraziando gli operatori presenti e ribadendo l’impegno del Governo a sostenere il mondo produttivo.