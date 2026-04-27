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Home // Cronaca // Scomparso a 22 anni per un male incurabile, Manfredonia ricorda Umberto Leone: targa commemorativa alla piscina comunale

UMBERTO LEONE Scomparso a 22 anni per un male incurabile, Manfredonia ricorda Umberto Leone: targa commemorativa alla piscina comunale

La targa sarà posizionata sulla vasca piccola della piscina comunale, frequentata in particolare dai più piccoli

Manfredonia in lutto: questa mattina i funerali di Umberto “Robin” Leone

Umberto “Robin” Leone - from facebook

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la collocazione di una targa commemorativa in memoria di Umberto Leone presso la piscina comunale ICOS Sporting Club.

Umberto Leone, scomparso il 31 gennaio 2026 a soli 22 anni a causa di un male incurabile, viene ricordato dall’Amministrazione come giovane sportivo, militare dell’Esercito Italiano ed esempio di dedizione, disciplina e spirito di servizio.

La targa sarà posizionata sulla vasca piccola della piscina comunale, frequentata in particolare dai più piccoli. La scelta vuole rappresentare un gesto simbolico legato all’amore che Umberto nutriva per i bambini, ricordando anche il suo impegno con il gruppo “Scamu”, con cui portava sorrisi nel reparto di Pediatria oncologica dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

La Giunta ha demandato al dirigente del II Settore gli atti necessari per l’acquisto e l’installazione della targa.

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