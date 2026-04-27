"Sei tra le migliori spiagge naturali e gratuite in Italia". The Guardian esalta il Gargano!

“As an Australian living in Italy, I grew up within an hour of some of the most pristine coastline in the world, so the Italian penchant for private beach clubs is something I’ll never quite grow accustomed to. Along some of Italy’s most naturally beautiful stretches of beach, from the Amalfi Coast to the Cinque Terre, private, exclusive beach clubs and five-star hotels occupy the best patches of shoreline. The natural beauty that made these places famous can feel increasingly roped off.”

E’ l’introduzione dell’articolo “Six of the best natural and free beaches in Italy” di Katie McKnoulty, autrice del The Guardian.

Gran parte delle coste italiane è occupata da stabilimenti balneari privati, ma esistono ancora tratti incontaminati dove la natura domina e l’accesso è libero. Per chi cerca un’esperienza autentica, lontana da file di ombrelloni e resort esclusivi, queste sei destinazioni offrono alcune delle spiagge più belle e selvagge del Paese.

Riviera del Conero, Marche

La Riviera del Conero rappresenta uno dei tesori più preziosi delle Marche, una regione ancora lontana dal turismo di massa. Qui si parla quasi esclusivamente italiano, tra locali e viaggiatori domestici.

Scogliere calcaree ricoperte di pini si affacciano su calette protette, con acqua limpida dai riflessi verde-azzurri e spiagge di ciottoli bianchi. A Sirolo si raggiunge il mare con una suggestiva passeggiata tra gli alberi: un litorale ampio e naturale, dove stendere l’asciugamano tra le rocce levigate.

La baia di Portonovo alterna tratti liberi a stabilimenti discreti dal fascino rétro. Qui spicca lo storico ristorante Emilia, celebre per gli spaghetti alle cozze pescate a mano ogni mattina.

Gargano, Puglia

Meno conosciuto rispetto al Salento, il promontorio del Gargano offre un paesaggio più selvaggio e autentico. All’interno del parco nazionale si susseguono calette rocciose, baie tranquille e lunghe spiagge di ciottoli incorniciate da uliveti.

Portogreco è una piccola insenatura circondata da grotte marine, ideale per tuffi e snorkeling. Vignanotica, invece, è una lunga spiaggia ai piedi di una falesia calcarea che regala ombra nelle ore più calde.

Per una pausa gastronomica, vale il viaggio fino a Peschici, dove i trabucchi ospitano ristoranti tradizionali con pesce freschissimo.

Ponza, Lazio

A breve distanza da Roma, Ponza è una meta estiva amata dai romani. Il porto color pastello introduce a un’isola rimasta intatta nel tempo, con calette selvagge e acque cristalline.

La spiaggia di Frontone, la più estesa, è raggiungibile via taxi boat. Nonostante la presenza di stabilimenti, restano ampi spazi liberi, soprattutto tra gli scogli nella parte meridionale.

Molte delle baie più spettacolari, come Chiaia di Luna, si raggiungono solo via mare: noleggiare una barca diventa parte integrante dell’esperienza.

Pantelleria, Sicilia

Più vicina alla Tunisia che alla Sicilia, Pantelleria è un’isola aspra e affascinante, modellata dal vento e dalla lava. Non esistono spiagge sabbiose: si prende il sole sulle rocce vulcaniche e ci si tuffa in acque profonde e limpidissime.

Balata dei Turchi è una baia selvaggia perfetta per lo snorkeling, mentre a Nikà si può nuotare sopra sorgenti termali sottomarine. Il Laghetto delle Ondine offre piscine naturali scavate nella roccia, battute dalle onde.

Al tramonto, i sapori locali – come i capperi di Pantelleria – si gustano nei ristoranti affacciati sul mare.

Isola d’Elba, Toscana

Parte dell’Arcipelago Toscano, l’Elba sorprende per la varietà dei suoi paesaggi: oltre 140 km di costa tra baie nascoste e spiagge poco frequentate.

Nisporto è una delle più tranquille, circondata da colline ricoperte di pini e raggiungibile attraverso una strada tortuosa che ne preserva l’atmosfera appartata.

Il fondale ricco di vita marina e le acque trasparenti la rendono ideale per snorkeling ed escursioni in kayak.

Maremma, Toscana

Nel Parco della Maremma, vicino Grosseto, si trova uno degli ultimi tratti di costa davvero incontaminati d’Italia. Qui non esistono stabilimenti: solo dune, sabbia e mare.

Marina di Alberese è la spiaggia più accessibile, con chilometri di litorale selvaggio. Proseguendo si raggiunge Collelungo, ancora più isolata, percorribile a piedi o in bicicletta lungo sentieri immersi nella natura.

Il paesaggio è unico: tra pini marittimi, mandrie di bovini e cavalli allo stato brado, la sensazione è quella di trovarsi in un’Italia d’altri tempi. (traduzione).