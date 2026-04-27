Siponto, spiaggia nel degrado: rifiuti e incuria, scatta la protesta dei cittadini: "Spettacolo indecoroso"

MANFREDONIA – Una cartolina tutt’altro che invitante quella che arriva da Siponto, uno dei tratti costieri più frequentati del territorio di Manfredonia. Tra sabbia sporca, rifiuti abbandonati e segni evidenti di mancata pulizia, cresce il malcontento di residenti e lettori che denunciano condizioni definite “disastrose”.

Sulla battigia si accumulano plastica, detriti e materiali trasportati dal mare, tra cui anche contenitori ingombranti, segno di un degrado che non sembra episodico ma persistente. Il vento e le mareggiate contribuiscono a peggiorare la situazione, ma secondo molti cittadini il problema principale resta la scarsa manutenzione e l’assenza di interventi tempestivi.

«È una vergogna – dice a StatoQuotidiano il sig. Saverio Siorini – siamo alle porte della stagione estiva e la spiaggia si presenta in queste condizioni. Serve più attenzione». Le segnalazioni si moltiplicano, accompagnate da fotografie che documentano lo stato dei luoghi.

Siponto, da sempre punto di riferimento per famiglie e turisti, rischia così di perdere attrattività proprio nel periodo in cui dovrebbe mostrarsi al meglio. I cittadini chiedono interventi urgenti di pulizia straordinaria e un piano costante di monitoraggio per evitare il ripetersi della situazione.