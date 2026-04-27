FOGGIA – Un’esperienza intensa, segnata da difficoltà e paura, ma anche da grande professionalità e umanità. È la testimonianza della signora Azzurra, che ha voluto condividere pubblicamente a StatoQuotidiano.it il suo ringraziamento al personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia I degli Ospedali Riuniti di Foggia.

Ricoverata al letto 13, la donna ha affrontato un parto cesareo complesso, accompagnato da diverse complicazioni. Un momento delicato, vissuto senza la presenza di familiari in sala operatoria, ma in cui – racconta – non si è mai sentita sola.

«Il team della sala operatoria è stato professionale, pronto e umano – scrive –. Medici, anestesisti, ostetriche e personale sanitario sono stati attenti ad ogni mio bisogno, con una cura scrupolosa, come se fossi una loro parente».

Un ringraziamento che si estende a tutto il reparto, dove Azzurra è rimasta ricoverata per otto giorni. «Infermiere, Oss, operatrici sanitarie, dottoresse e ostetriche mi hanno assistita giorno e notte in modo eccellente – racconta –. Mi hanno aiutata non solo a guarire fisicamente, ma anche a prendermi cura del mio bambino, sostenendomi anche dal punto di vista psicologico».

Un supporto fondamentale, sottolinea, in un momento così delicato: «Non so come avrei fatto a superare tutto senza di loro».

Nel suo messaggio, Azzurra evidenzia anche il valore della sanità locale: «Abbiamo un’eccellenza nella nostra provincia e nella nostra regione, ed è giusto riconoscerla».

Infine, un pensiero speciale ai medici che l’hanno seguita: «Un ringraziamento particolare ai dottori Lo Muzio, Maizzi e Capobianco, che sono stati degli angeli».