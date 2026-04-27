Il Comune di Monte Sant’Angelo compie un nuovo passo verso la realizzazione della strada panoramica Nord, una delle opere strategiche inserite nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata. Con la determinazione gestionale n. 514 del 23 aprile 2026, il settore tecnico ha confermato l’aggiudicazione del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.

L’incarico è stato affidato alla società Rina Check S.r.l., con sede a Genova, per un importo complessivo di 141.712 euro, comprensivo di IVA e contributi.

Si tratta di una fase cruciale dell’iter, quella della verifica progettuale, necessaria per garantire la conformità tecnica, la sicurezza e la qualità dell’intervento prima dell’avvio dei lavori veri e propri. L’opera complessiva, finanziata con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione nell’ambito del CIS Capitanata, ha un valore di oltre 9,6 milioni di euro.

L’intervento rientra nel programma di sviluppo territoriale coordinato a livello nazionale, che coinvolge Governo, Regione Puglia, Invitalia e enti locali, con l’obiettivo di accelerare la realizzazione di infrastrutture strategiche nell’area foggiana.

Invitalia, infatti, ha svolto il ruolo di centrale di committenza, curando la procedura di gara che ha portato all’individuazione dell’operatore economico. Dopo l’espletamento delle verifiche sui requisiti tecnici e amministrativi, l’amministrazione comunale ha proceduto alla conferma definitiva dell’affidamento.

La progettazione dell’opera era già stata affidata in precedenza a un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato da Technital S.p.A., per circa 320mila euro. La nuova determina completa quindi il quadro delle attività tecniche preliminari.

Nel dettaglio, il provvedimento approva gli esiti della gara, prende atto dei verbali e delle verifiche effettuate e impegna formalmente la spesa sul bilancio comunale, specificando che le risorse derivano da finanziamenti già assegnati al progetto.