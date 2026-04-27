Urinano in strada, poi la rissa. Caos al Quartiere Ferrovia a Foggia: botte e bottiglie davanti ai bambini

Foggia, 27 aprile 2026 – Una serata di forte tensione nel Quartiere Ferrovia ha riacceso l’attenzione dei residenti su una situazione che, da tempo, viene descritta come sempre più difficile da sostenere.

Secondo alcune segnalazioni, tutto sarebbe iniziato intorno alle 19:30 su viale XXIV Maggio, nei pressi della Chiesa Madonna della Croce, in un orario particolarmente delicato per la presenza di famiglie e bambini in uscita dal catechismo.

Un uomo sarebbe stato visto urinare in strada, suscitando indignazione e disagio tra i presenti. Poco dopo, come mostrerebbero alcuni video girati da residenti e diffusi sui social, la situazione sarebbe degenerata: l’uomo avrebbe brandito una bottiglia di vetro, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso a un passante.

Nel giro di pochi minuti, sempre nella stessa zona, si sarebbe verificata una violenta lite, sfociata in una rissa con lancio di bottiglie e alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118.

Saranno ora le forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Il tratto compreso tra viale XXIV Maggio, via Monfalcone e via Podgora viene indicato da tempo dai cittadini come una delle aree più critiche del Quartiere Ferrovia, teatro di frequenti segnalazioni legate a bivacchi, degrado, risse e comportamenti incivili.

Tra i residenti torna così a farsi sentire una richiesta chiara: più controlli, maggiore presenza sul territorio e interventi concreti. “Non è percezione, non è procurato allarme, è realtà”, è uno dei commenti più ricorrenti tra chi vive quotidianamente la zona.

L’appello, intanto, è rivolto a chiunque abbia assistito agli episodi: fornire elementi utili alle forze dell’ordine potrebbe essere decisivo per chiarire quanto accaduto e individuare i responsabili.