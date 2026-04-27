Edizione n° 6049

BALLON D'ESSAI

FAMIGLIE VACANZA // Turismo in Puglia tra rincari e crisi internazionali, Innocenti: “Famiglie costrette a tagliare la vacanza”
27 Aprile 2026 - ore  13:08

CALEMBOUR

STEFANIA RAGO // Foggia, omicidio Stefania Rago: convalidato il fermo della guardia giurata Antonio Tommaso Fortebraccio
27 Aprile 2026 - ore  17:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Urinano in strada, poi la rissa. Caos al Quartiere Ferrovia a Foggia: botte e bottiglie davanti ai bambini

FOGGIA RISSA Urinano in strada, poi la rissa. Caos al Quartiere Ferrovia a Foggia: botte e bottiglie davanti ai bambini

Un uomo sarebbe stato visto urinare in strada, suscitando indignazione e disagio tra i presenti.

Urinano in strada, poi la rissa. Caos al Quartiere Ferrovia a Foggia: botte e bottiglie davanti ai bambini

Urinano in strada, poi la rissa. Caos al Quartiere Ferrovia a Foggia: botte e bottiglie davanti ai bambini

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
27 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia, 27 aprile 2026 – Una serata di forte tensione nel Quartiere Ferrovia ha riacceso l’attenzione dei residenti su una situazione che, da tempo, viene descritta come sempre più difficile da sostenere.

Secondo alcune segnalazioni, tutto sarebbe iniziato intorno alle 19:30 su viale XXIV Maggio, nei pressi della Chiesa Madonna della Croce, in un orario particolarmente delicato per la presenza di famiglie e bambini in uscita dal catechismo.

Un uomo sarebbe stato visto urinare in strada, suscitando indignazione e disagio tra i presenti. Poco dopo, come mostrerebbero alcuni video girati da residenti e diffusi sui social, la situazione sarebbe degenerata: l’uomo avrebbe brandito una bottiglia di vetro, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso a un passante.

Nel giro di pochi minuti, sempre nella stessa zona, si sarebbe verificata una violenta lite, sfociata in una rissa con lancio di bottiglie e alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118.

Saranno ora le forze dell’ordine a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Il tratto compreso tra viale XXIV Maggio, via Monfalcone e via Podgora viene indicato da tempo dai cittadini come una delle aree più critiche del Quartiere Ferrovia, teatro di frequenti segnalazioni legate a bivacchi, degrado, risse e comportamenti incivili.

Tra i residenti torna così a farsi sentire una richiesta chiara: più controlli, maggiore presenza sul territorio e interventi concreti. “Non è percezione, non è procurato allarme, è realtà”, è uno dei commenti più ricorrenti tra chi vive quotidianamente la zona.

L’appello, intanto, è rivolto a chiunque abbia assistito agli episodi: fornire elementi utili alle forze dell’ordine potrebbe essere decisivo per chiarire quanto accaduto e individuare i responsabili.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO