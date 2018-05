Festa sociale Avis a Vallerano, presenti Mimmo Palmieri e Peppino Sciannandrone

IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Manfredonia, 27 maggio 2018. Anche Mimmo Palmieri, ex Presidente AVIS di Manfredonia, e Peppino Sciannandrone, ex donatore AVIS Manfredonia, presenti domenica 13 maggio 2018 a Vallerano (Viterbo) per la Festa Sociale della locale AVIS. Nel 2007, a testimonianza di un rapporto di stima e collaborazione perdurante da anni, fu sancito un gemellaggio tra le due Città tra l’allora presidente dell’Avis Manfredonia, Domenico Palmieri, e Dante Gregori, presidente dell’Avis di Vallerano, insieme ai sindaci delle due cittadine. Alla festa di quest’anno hanno presenziato oltre settanta rappresentanti di associazioni AVIS provenienti da ogni parte d’Italia. Presenti, tra l’altro,i presidenti dell’AVIS regionale Lazio e dell’Avis Provinciale di Viterbo. Nell’occasione Palmieri ha consegnato al Sindaco di Vallerano, Maurizio Gregori, una lettera di saluti e una pergamena con i simboli della Città di Manfredonia e un libro sulla città sipontina, su richiesta del sindaco Angelo Riccardi. Sempre in occasione della manifestazione, Palmieri e Peppino Sciannandrone hanno consegnato al presidente dell’Avis di Vallerano, Dante Gregori, un disegno dell’architetto Franco Samnmarco commemorativo dei 150 anni del Faro di Manfredonia. Nel corso della manifestazione di Vallerano 2018 Domenico Palmieri ha ricevuto un riconoscimento consegnato dal presidente dell’Avis di Vallerano Gregori. Va sottolineato che le donazioni dell’Avis di Vallerano sfiorano il 15% della popolazione di quella cittadina. Un grande risultato se si pensa che a livello nazionale la media donazioni è di poco sotto il 4%. Va sottolineato che la presenza di Domenico Palmieri alla manifestazione AVIS di Vallerano era a titolo personale e di amicizia e in rappresentanza dell’Avis di Firenze, mentre Peppino Sciannandrone era presente a titolo personale e di amicizia. fotogallery







