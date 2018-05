ph liberiinuscita.it (archivio) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Foggia/Monte Sant’Angelo, 27 maggio 2018. Incidente stradale, verso le ore ore 5.30, tra due autovetture in località Macchia di Monte Sant’Angelo, nei pressi del bivio che porta alla città montanara. Da raccolta dati, il sinistro è avvenuto tra un’auto dove erano presenti 3 ragazzi, di un’età compresa tra i 19 e i 21 anni, diretti verso Monte Sant’Angelo, e un mezzo con a bordo due coniugi, scendeva in direzione opposta. Per cause da accertare, il veicolo con i 3 ragazzi avrebbe impattato frontalmente contro l’altra mezzo. 5 giorni di prognosi per i due coniugi coinvolti nell’incidente, 2 dei 3 ragazzi sono in prognosi riservata. Rilievi affidati ai Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, Comando Compagnia di Manfredonia. Macchia. Frontale all’alba tra due auto: 2 feriti gravi ultima modifica: da

