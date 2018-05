Manfredonia. Le buone pratiche della differenziata e la riorganizzazione del servizio

Di:

Manfredonia, 27 maggio 2018. “Nonostante ci sia stata, da un anno a questa parte, tanta informazione e tanti positivi passi in avanti nella gestione della raccolta differenziata c’è molto ancora da migliorare…la città necessita di maggiore pulizia ed è altrettanto importante che i cittadini fissino pochi ma fondamentali concetti di buona pratica nella raccolta così da poterli sempre applicare quando si accingono a separare i rifiuti nei vari mastelli predisposti”, dice l’avv. Innocenza Starace, Assessora all’Ambiente per il Comune di Manfredonia.

E’ di venerdì 25 maggio, inoltre, l’incontro tenuto nella sede dell’ASE spa in località Pariti di Caniglia che ha visto la presenza del Sindaco Riccardi, numerosi assessori tra cui l’avv. Assessora Starace e dirigenti del Comune oltre al nuovo Presidente ASE, dott. Fabio Diomede, per discutere degli imminenti interventi nell’ambito del servizio di Gestione dei rifiuti urbani al fine di migliore l’igiene e la qualità di vita cittadina.

Ci sarà la messa a disposizione di nuove spazzatrici, personale potenziato e attivazione di numero verde con cui tenersi in contatto con l’ASE.

Annunciato dall’Assessora Starace anche l’adesione ad un progetto CONAI che prevederà l’arrivo di un’app per smartphone da utilizzare con codici gratuiti per conoscere il giusto modo di differenziare oltreché l’apertura e prossima inaugurazione di un nuovo centro comunale di raccolta.

L’azione di miglioramento della gestione rifiuti dev’essere quindi un’unione di sinergie tra la buona condotta dei cittadini nell’applicare le regole previste per la raccolta differenziata e gli interventi maggiormente efficaci dell’Amministrazione.

Ecco alcuni punti da tenere a mente per migliorare il proprio modo di raccogliere in maniera corretta i rifiuti e per diminuire l’inquinamento cittadino:

-diminuire l’indifferenziato: ancora tanti i rifiuti come tovaglioli (umido), tetrapak (cartone), plastica sporca (una volta lavata va nella plastica) vengono conferiti non negli appositi mastelli ma nell’indifferenziato e questo comporta un costo notevole nello smaltimento;

-eccessivo utilizzo di saponi e detersivi: sarebbe opportuno utilizzare detersivi a basso impatto ambientale ma qualora questo non fosse possibile dovrebbero utilizzarsi dosi minori di quello comunemente usato;

-maggior attenzione nel razionare l’uso dell’acqua corrente;

-gli olii (domestici, come quello della frittura o anche delle automobili) vanno conferiti nei centri di raccolta cittadini e mai versati nei tubi di scarico o in altri luoghi poiché hanno un potentissimo effetto inquinante.

“Occorre perfezionare il sistema tornando ad occuparsi del servizio di pulizia delle strade e degli spazi pubblici ora che la difficile fase d’avvio del servizio della raccolta differenziata si è concluso”, le parole del Sindaco Angelo Riccardi.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 27 maggio 2018