Calcio: Inter in Champions. Empoli sfortunatamente in B

A San Siro la sfida tra Inter ed Empoli emette gli ultimi verdetti sulla Serie A TIM 2018/2019: i nerazzurri vanno in Champions, i toscani retrocedono in B. E’ stata una gara soffertissima per la squadra di Spalletti, raggiunta sul pari al 76′ quando la vittoria del Milan sulla Spal e dell’Atalanta sul Sassuolo avrebbe escluso l’Inter dalla Champions.

Poi, all’81’, è arrivato il gol vittoria di Nainggolan che ha riportato i nerazzurri al quarto posto, qualificati alla prossima Champions League insieme all’Atalanta che chiude una stagione straordinaria al terzo posto. La rete del vantaggio dei padroni di casa al Meazza la sigla Keita al 51′ con un destro dal limite, mentre il pari al 76′ lo sigla Traore con un tocco sotto porta. Sull’1 – 0 Icardi fallisce un rigore, ma sulla gara resta il sigillo di Handanovic, che questa sera ha confermato appieno il premio di miglior portiere della stagione ricevuto poco prima della partita con tre interventi strepitosi.

L’Empoli retrocede a testa alta, ha lottato fino alla fine e viene condannato, a pari punti col Genoa, solo dal peggior esito degli scontri diretti contro il grifone.

fonte lega serie a