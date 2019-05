Cambiamonte “Forza Italia dovrebbe chiedere scusa”

Monte Sant’Angelo, 27 maggio 2019. ”Ancora una volta l’ennesima congiura. Forza Italia, come di consueto, continua a scrivere cose non vere, avulse completamente dalla realtà, per il solo gusto di gettare fango, diffamare e tentare di screditare l’amministrazione d’Arienzo.

La persona cui fa riferimento la locale sezione di Forza Italia è stata nominata presidente di seggio elettorale direttamente dalla Corte di Appello di Bari in data 15.5.2019. Basterebbe informarsi per evitare brutte figure! L’accanimento con cui Forza Italia tenta di denigrare l’amministrazione appare incauto e censurabile sotto ogni profilo.

I forzisti dovrebbero avere l’umiltà di chiedere scusa, soprattutto a chi è stato più volte oggetto di maldicenze per fatti del tutto falsi ed infondati. Al contempo esprimiamo la nostra vicinanza al Comitato Festa Patronale, rinnovando la stima e la fiducia alla persona del suo Presidente, il quale saprà di certo difendere la propria onorabilità e far valere le proprie ragioni.

In merito al manager del distretto DUC San Marco in Lamis – Monte Sant’Angelo (stiamo parlando di un incarico senza alcun compenso! GRATIS) c’è stata regolare procedura con tanto di pubblicazione e pubblicità sui siti istituzionali il 12/10/2018. La selezione si è tenuta presso la Confcommercio di Foggia ed é stato scelto ľing. Pietro Gentile. Per dovere di cronaca alla procedura selettiva hanno partecipato più montanari. L’amministrazione d’Arienzo continuerà a lavorare per il bene comune, nel segno della legalità e della trasparenza, tralasciando falsità e nefandezze che non fanno altro che nuocere alla Città”.

(Monte Sant’Angelo, 27 maggio 2019)