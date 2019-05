Caroppo “Commosso da un risultato inaspettato”

Di:

Foggia, 27 maggio 2019. «Da oggi stesso al lavoro per tutto il mezzogiorno d’Italia, perché abbandoni i panni della perenne nell’Europa dei popoli che vogliamo costruire», è il primo commento di Andrea Caroppo, giovane avvocato pugliese e già consigliere regionale della Lega, eletto nella circoscrizione Sud.

«Oltre 50.000 preferenze sono un risultato personale che è andato oltre ogni mia più rosea aspettativa e previsione. Sono, poi, particolarmente fiero e onorato di risultare il candidato più suffragato della Lega in Puglia (passata in un anno dal 7% al 25%) e nelle tre province salentine di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il mio grazie – conclude Caroppo – va a tutti gli elettori della Lega delle regioni del Sud e a ciascuno di coloro che hanno scritto il mio nome: è una responsabilità grave che porterò, come sempre, con il massimo impegno.

MIRANDA. ”La Lega si conferma in straordinaria ascesa, ed il risultato cittadino alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo ne certifica la incontrastata leadership nella coalizione del centro-destra.

A Foggia il partito si attesta al 26,5%, rispetto a Forza Italia (11,8%) e Fratelli d’Italia (6,43%), guadagnando di fatto 18 punti rispetto all’8,5% fatto registrare un anno fa nelle politiche.

Il segretario cittadino Luigi Miranda non nasconde la sua soddisfazione per il grande risultato conseguito: “I numeri parlano da soli e decretano il largo successo della Lega, che diviene di gran lunga il primo partito della coalizione di centro-destra. Evidentemente il certosino lavoro svolto a Foggia, assieme all’intensa attività di governo dettata dal nostro leader Matteo Salvini, sono risultate vincenti. Ora non ci resta che attendere con trepidazione il riscontro delle amministrative””.