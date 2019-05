Comunali. Primi dati Foggia: Landella al 45%, Cavaliere 30%. Quarato 15% (LIVE)

Foggia, 27 maggio 2019. Landella al 45% circa, Cavaliere al 30%, Quarato al 15%. Sono i dati parziali relativi agli scrutini delle comunali a Foggia.

I parziali fanno riferimento a un 10% delle sezioni scrutinate (147 quelle totali).

#Amministrative2019, Provincia di #Foggia: Il definitivo del piccolo comune Celle San Vito a quorum raggiunto con Palma Maria Giovanni Sindaco eletto , e il parziale della città di Troia che vede la riconferma del candidato Sindaco Cavalieri con il 62,60% dei consensi per 6 sezioni scrutinate su 7.

#Amministrative2019, Provincia di #Foggia – Il piccolo comune di Volturara Appula elegge Vincenzo Zibisco Sindaco con oltre il 50% dei consensi. Su 887 elettori soltanto il 37,09% ha deciso di recarsi alle urne. A Volturino invece Di Pasqua che con il 43,46% delle preferenze di coalizione e 492 voti stacca Santacroce in corsa con il #PD di quasi 3 punti percentuale.

https://elezioni.interno.gov.it/…/scrut…/20190526/scrutiniEI

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – E’ iniziato alle 14 lo spoglio delle schede per le Comunali nei quasi 3.800 comuni andati al voto in questa tornata. In Piemonte lo spoglio dei voti è partito da quello delle Regionali, per il rinnovo del presidente e del Consiglio. Solo al termine sarà effettuato quello degli 826 Comuni che hanno votato per rinnovare le rispettive amministrazione.

Per i comuni in cui nessun candidato si aggiudicherà oggi la vittoria, se se riparlerà al ballottaggio previsto tra due settimane. Ancora prima dello scrutinio, in tutta Italia, ci sono già sindaci che possono dire di essere già eletti: avviene in quei piccoli comuni dove è stata presentata una sola lista e dove il nemico era il quorum, che è stato raggiunto. Tra le grandi città chiamate al rinnovo di sindaco e consiglio comunale in questa tornata, 25 tra capoluoghi di Regione e di Provincia, fino ad oggi il centrosinistra ha governato in 17 amministrazioni, il centrodestra in 6, M5S in due.