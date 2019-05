Europee 2019: l’analisi del voto tra Italia, Europa e provincia di Foggia

Di:

La Lega trionfa alle elezioni Europee 2019. Un dato che non sorprende e che rispecchia gli indici di gradimento degli ultimi mesi, in cui M5S e Salvini continuano la loro politica fatta di botte e risposte (i primi dal governo a Roma, il secondo dalle piazze). Eppure, l’alleanza giallo-verde continua. Salvini afferma che non cambierà niente dopo queste europee, e ha ribadito: «Il mio avversario resta la sinistra, gli alleati di governo sono amici con i quali domani si torna a lavorare serenamente». Il Ministro Di Maio invece non lascia dichiarazioni alla stampa. Sorprende invece l’ala sinistra del Partito Democratico, che surclassa i pentastellati (fermi al 18%).

L’affluenza nel resto d’Italia cresce rispetto le elezioni del 2014, ma non a Manfredonia. Un’affluenza decisamente bassa che si ferma al 38,89% contro la media europea del 50%: su 46.023 iscritti, hanno votato solo in 17.898. Secondo i dati riportati, hanno votato più gli uomini che le donne. Un fattore da non sottovalutare è sicuramente l’assenza di molti studenti e lavoratori fuorisede: attorno alle 13, stando ai commenti ufficiosi riportati dagli scrutatori in diverse sezioni, la percentuale della fascia anni 20-30 già presentata al voto era pressoché nulla. La provincia di Foggia vede un testa a testa Lega e M5S (si contendono entrambi il 28% dei voti) con un picco delle forze di centro destra nei paesi dell’entro terra garganico, ma è a Manfredonia che i grillini sfiorano il tetto dei seimila voti, con 1.234 preferenze per Rosa D’Amato. E mentre il Movimento questa notte continuava la sua riconferma su quasi tutto il meridione, era Matteo Salvini a festeggiare fin dai primi exit poll, registrando il 33% di preferenze. Con il classico approccio comunicativo che lo contraddistingue, Salvini celebra la vittoria già dalla prima proiezione, ringraziando il popolo italiano e baciando il crocifisso (nello sfondo, un libro di Himmler e un santino di Putin). E perfino Silvio Berlusconi avrà il suo posto in parlamento, nonostante l’importante calo di preferenze rispetto le elezioni del 2014.

Nessun altro partito, è riuscito a superare lo sbarramento del 4% richiesto per eleggere deputati al Parlamento Europeo: +Europa si è fermato al 3,09%; la lista Europa Verde è arrivata al 2,29% (il dato più basso nei paesi dell’UE, la candidata manfredoniana Starace ha registrato più di 1300 voti nella Circoscrizione Meridionale); La Sinistra è all’1,74% e tutte le altre liste minori hanno preso meno dell’1% a testa.

Quella della Lega è una vittoria indiscutibile all’interno del suo Paese, ma l’Europa mantiene la sua maggioranza dando spazio ai popolari e all’incredibile boom dei Verdi. A Bruxelles Salvini avrà l’appoggio di Le Pen e Orban, ma dovrà cercare l’alleanza anche con gli euroscettici moderati ECR, che comprendono la destra polacca e i Conservatori politici. I partiti alleati del M5S, invece, sono andati male quasi ovunque in queste europee, per cui possono dirsi definitivamente sconfitti i grillini (solo ieri sera Di Maio affermava che il partito continua ad essere l’ago della bilancia). Il voto di ieri ha determinato anche la fine dell’egemonia al Parlamento Europeo dei due partiti più “istituzionali”: il Partito Popolare Europeo, cioè il principale di centrodestra, e il Partito Socialista Europeo, di centrosinistra, i quali hanno perso una quarantina di seggi a testa e non avranno più una maggioranza da soli (i socialisti andranno a legarsi a PPE + ALDE + Macron in Francia).