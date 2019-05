Europee in Capitanata: Lega al 30% per la I volta nella storia del sud

Di:

Lo spoglio delle europee dice che su Foggia, con 24.602 voti, il primo partito è il M5s. I pentastellati frenano la corsa delle politiche, riducendo di oltre 10 punti il loro risultato, ma vincono nel capoluogo. Migliorano il risultato delle scorse europee e da 27,94% passano al 32,47%. Seguono la Lega al 26,50%, senza confronto con 5 anni fa quando era Lega Nord allo zero virgola, in tutta la Puglia. Che non si potesse ripetere il risultato del 2014 il Pd lo sapeva da quando ha svolto le primarie: quel 30%, e oltre, diventa 13,37%, Forza Italia perde la leadership del centrodestra, che va alla Lega, e sfiora il 12%. Era al 23% nel 2014. Fratelli d’Italia al 6,43% come risultato della fusione fra il partito della Meloni e quello che era 5 anni fa Ncd di Alfano, quando correvano separatamente.

Marcia trionfale a Orta Nova della lega (36,46%), A Torremaggiore (30,97%), a Lucera (29,88%). A S. Severo, di pochissimo, strappa il primato il M5s (30,25 sul 29,80 della Lega).

Da notare che a S. Severo, a guida centrosinistra, si vota anche per il Comune, ed il Pd è terzo partito. A Foggia, a guida centrodestra, vince il M5s. A S. Giovanni Rotondo una notevole vittoria di quello che nel 2014 era il “Movimento Beppe Grillo.it” con il 20%, oggi al 30,41%. Nel paese di S. Pio il Pd dal 42,75% passa all’11,46%.

Tranne che nelle province di Lecce e Brindisi, il M5s si aggiudica la vittoria nelle altre quattro. La corsa dei due partiti di governo è stata molto ravvicinata in tutta la Puglia, un duello all’ultimo voto.

Affluenza in provincia di Foggia per le europee al 55,50% rispetto a 57,48% del 2014. Nei Comuni dove si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale, come prevedibile, è evidente la maggiore partecipazione. A Lucera, Orta Nova, S.Giovanni Rotondo e Torremaggiore, comuni al ballottaggio, l’affluenza sfiora o supera il 70%, ma il calo di 5-6 punti rispetto al 2014 vale per tutti, tranne il paese di San Pio, Carlantino e Torremaggiore, in notevole aumento di votanti. Paesi commissariati, in cui 5 anni fa si votò solo per il rinnovo del Parlamento europeo. Affluenza su Foggia alle europee del 68,24 rispetto al 71,84 precedente. Al Comune del 66, 71% rispetto al 70,44%.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 27 maggio 2019