Grandissima Dea, è Champions. Gasp “Una vittoria per Bergamo”

Un euforico Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa doop la vittoria 3-1 sul Sassuolo che ha regalato la qualificazione in Champions League, in virtù del terzo posto raggiunto in questa stagione.

“La gara era difficilissima, e siamo riusciti a venire a capo di una partita non semplice. I ragazzi sono stati meravigliosi, straordinari. La Champions League è un traguardo che l’Atalanta non aveva mai raggiunto nella propria storia. E ci siamo arrivati in modo onorevole. Penso che l’Atalanta sarà ben figurare in Champions League“.

“Il terzo posto è qualcosa di straordinario, imprevisto – prosegue il tecnico nerazzurro -. La squadra ha fatto bene e segnato tanto: spesso si dice che in Italia la difesa sia la cosa più importante. Ma è stata la capacità di segnare a portarci così in alto“.

Mister Gasperini ha commentato anche l’addio alla Roma di Daniele De Rossi: “Ha avuto il riconoscimento che viene concesso ai grandi. Dopo il 3-3 di gennaio mi disse che non sapeva se la sua carriera da calciatore sarebbe proseguita e aggiunse che gli sarebbe piaciuto venire a vedere la mia preparazione in settimana. Mi fece molto piacere quell’attestato di stima, gli diedi piena disponibilità“.

Sul suo futuro: “Io ho una mia idea di calcio e se posso applicarle sono felice. Tre anni fa, quando sono arrivato, sono stato conquistato da Percassi. Dopo Genova volevo stare un po’ fermo, poi mi hanno fatto balenare qualcosa che mi ha entusiasmato, e nessuno si immaginava di arrivare a questo punto. La Champions League ha un bel peso, ho giocato solo una partita da allenatore. Per l’Atalanta è bello, e pesa. Però pesa molto anche la possibiità di lavorare con le mie idee, questo è il fattore preponderante”

