“I manfredoniani si affidano alle stelle”

Manfredonia, 27 maggio 2019. ANCORA una volta Manfredonia si segnala come laboratorio politico a sé stante nel quale intervengono e si miscelano eventi e circostanze di significato essenzialmente locale. Queste consultazioni per il rinnovo dell’assemblea d’Europa hanno ancora una volta esplicitato fermenti e tendenze innovative sospinte da una serie di eventi torbidi e burrascosi che hanno travolto la civica amministrazione con pesanti e onerose ricadute sui cittadini.

IL DATO che più di altro pur eclatante, si evidenzia in questa tornata elettorale dedicata all’Europa, è quello riferito agli elettori che sono andati ad esprimere il proprio voto: soltanto 17.896 su 46.023 iscritti nelle liste elettorali, pari al 38,88 per cento. Una percentuale nettamente controtendenza rispetto a quella pur in regresso nazionale (56,09%). Ma anche il responso di merito è controcorrente in rapporto a quello nazionale.

Esplicativo è il raffronto con le europee precedenti, del 2014: la situazione di oggi è diametralmente opposta. Cinque anni fa i votanti si attestarono al 42,60 per cento che decretarono il seguente risultato: PD 50,25%; M5S 23,67%; Lega 0,51%.

IN QUESTA tornata 2019 a prevalere è stato nettamente il Movimento 5 stelle che ha totalizzato poco meno di sei mila voti (5.996) pari al 34,4 percentuale; contro i 4.700 voti della Lega pari al 26,97%. In ulteriore regresso rispetto alle precedenti consultazioni elettorali il Partito democratico votato da 2.433 elettori, per una percentuale del 13,96%. Segue Forza Italia con 1.737 voti pari al 9,97%. E quindi Fratelli d’Italia con 926 voti per 5,31%; Europa Verde con 623 voti per 3,37% e Più Europa al 2,46%. Nella lista dei concorrenti ad un seggio in Europa, c’è anche il “Partito Pirata” che ha raccolto 19 preferenze.

A SUSCITARE riflessioni preoccupate è quel 38,88 percentuale di votanti, il più basso che si sia mai registrato (Nelle comunali 2010 si arrivò al 76,01%). Indubbiamente c’è stata una esplicita riluttanza a recarsi nei seggi elettorali ed esprimere la propria preferenza, ma bisogna considerare anche e con molta attenzione, a quei cittadini elettori che sono residenti a Manfredonia e dunque iscritti nelle liste elettorali locali, ma che per una serie di svariati motivi, il più pesante quello riferito al lavoro, si trovano fuori città, in altre regioni italiane se non all’estero. Chi ha voluto votare, ha sostanzialmente snobbato il PD passato da un vistoso 50,25% ad un surrettizio 13,96%. Un risultato che ben rispecchia l’atteggiamento ostinatamente di indifferenza e di incertezza mantenuto da quel partito nelle agitate e drammatiche fasi che ha caratterizzato la passata amministrazione nella quale il PD era partito di maggioranza relativa. I cittadini non hanno creduto alle lusinghe dei maggiori rappresentanti dem, nonostante il supporto di qualche nostalgico in odore di ripescaggio.

“LA GENTE da tempo ormai ha capito in quale abisso ci ha condotto l’amministrazione a conduzione di sinistra ed ha premiato il nostro lavoro, la lealtà con la quale abbiamo agito e valutato i risultati ottenuti>, commenta Gianni Fiore che assieme al collega Massimiliano Ritucci, si sono prodigati in consiglio comunale a riportare gli atti amministrativi nell’alveo della legalità, della trasparenza, della correttezza. <Il consenso che abbiamo ricevuto – confidano – è la premessa per ridare alla città una prospettiva di operatività che sia veramente e responsabilmente volta al bene della città”.

ESULTA anche la Lega che ha sfiorato il 27% <un dato superiore alla media regionale> annota Leonardo Taronna. Soddisfatta anche la “Verde” Innocenza Starace per quel 3,57 percentuale: <I Verdi – ha dichiarato in una nota – sono la terza forza a Bruxelles. L’onda green ha visto triplicare i suoi voti rispetto al 2014 segno innegabile del fatto che la gente ha preso a cuore la battaglia per l’ambiente e la sostenibilità>.

Michele Apollonio