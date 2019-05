Trasporto 885,20 kg marijuana sulla Vieste – Pugnochiuso, Cassazione conferma condanna

Di:

Foggia, 27 maggio 2019. “(..) nella fattispecie, i termini d’impugnazione, per l’imputato alloglotta, decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione è stata messa a disposizione dell’imputato nella lingua a lui comprensibile“.

Con recente sentenza, i magistrati della Corte di Cassazione di Roma hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati d: Begaj Alumfigizr, nato a Sansevero il 05/03/1996, e Bregu Kleo, nato in Albania il 26/03/1978, contro la sentenza del 04/04/2018 del giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia, che aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 ed 80 d.P.R. n. 309/90 “perché in concorso e previo concerto tra di loro trasportavano e detenevano un’ingente quantità di stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo pari a chilogrammi 885,20 reato commesso in Vieste-Pugnochiuso 25/1/2018“.

