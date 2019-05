I votanti a Foggia e in provincia. Massima partecipazione dove si vota anche alle comunali

Di:

Foggia, 27 maggio 2019. Affluenza in provincia di Foggia per le europee al 55,50% rispetto a 57,48% del 2014. Nei Comuni dove si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale, come prevedibile, è evidente la maggiore partecipazione. A Lucera, Orta Nova, S.Giovanni Rotondo e Torremaggiore, comuni al ballottaggio, l’affluenza sfiora o supera il 70%, ma il calo di 5-6 punti rispetto al 2014 vale per tutti, tranne il paese di San Pio, Carlantino e Torremaggiore, in notevole aumento di votanti.

Paesi commissariati, in cui 5 anni fa si votò solo per il rinnovo del Parlamento europeo. Affluenza su Foggia alle europee del 68,24 rispetto al 71,84 precedente. Al Comune del 66, 71% rispetto al 70,44%.

Redazione StatoQuotidiano.it