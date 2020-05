Accolto l’appello. Caratino Mattinata: sì al mantenimento delle strutture anche in inverno

, 27 maggio 2020. “(…) ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare,per essere i provvedimenti impugnati carenti di motivazione in punto di valutazione, che sia congrua ed adeguata, delle ragioni impeditive al(..)”. Con sentenza di recente pubblicazione, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta, Presidente Luciano Barra Caracciolo) hal’appello (ricorso n.2128/2020) della società ““,di una precedente ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia (Sezione Prima) n. 00078/2020, resa tra le parti.

L’appello. Con l’accoglimento, il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado. In giudizio, la “Caratino – F.lli Trotta di Trotta Antonio e C. s.n.c.”, è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Di Salvatore.

Il ricorso presentato contro il Comune di Mattinata, il Ministero dei beni culturali, la Soprintendenza e nei confronti della Capitaneria di Porto di Manfredonia, non costituitasi in giudizio. Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Mattinata, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Triggiani; il Ministero dei beni e delle attività culturali – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona del Ministro in carica – Agenzia del Demanio Puglia e Basilicata, in persona del Presidente dell’Agenzia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e nei confronti della Capitaneria di Porto di Manfredonia, non costituitasi in giudizio.

LE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. “Considerato che: – ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, i motivi proposti dalla società ricorrente appaiono supportati da fumus boni iuris per essere i provvedimenti impugnati carenti di motivazione in punto di valutazione, che sia congrua ed adeguata, delle ragioni impeditive al mantenimento delle strutture funzionali all’attività imprenditoriale anche nel periodo invernale; – quanto al periculum in mora, nella comparazione degli opposti interessi, appare opportuno evitare ogni iniziativa, inevitabilmente precaria in assenza di pronuncia di merito, e fissare l’udienza pubblica per la decisione del giudizio; – per la peculiarità della questione controversia appare opportuno compensare tra le parti in causa le spese dell’intera fase cautelare“, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dalla società, ordinando inoltre che, a cura della segreteria la citata ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”.

