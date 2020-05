Anticipazione sociale CIG in deroga: Regione Puglia firma protocollo con BCC

, 27 maggio 2020. La Regione Puglia e la Federazione delle Bcc di Puglia e Basilicata hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che consentirà ai clienti delle Bcc Associate alla Federazione di accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni in deroga. L’obiettivo comune è di facilitare l’accesso all’anticipazione subordinandolo esclusivamente alla richiesta dell’azienda della CIGD e all’opzione di pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza.

In questo modo, i clienti delle BCC Associate alla Federazione potranno farsi anticipare a costo zero l’assegno di integrazione al reddito senza dover attendere che sia l’Inps a corrispondere le somme. Il protocollo prevede che l’anticipazione è erogata in 72 ore lavorative dalla presentazione della domanda, fatto salvo il merito creditizio. “Ringrazio i vertici della Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata e delle BCC ad essa aderenti – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – questo protocollo rappresenta un sostegno concreto per migliaia di lavoratori e famiglie in attesa di ricevere l’assegno di integrazione al reddito”.