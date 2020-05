“Attualmente positivi”, Manfredonia verso il bianco. Aumenti solo a Torremaggiore

Bari, 27 maggio 2020.mercoledì 27 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.626 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 10 casi, così suddivisi: 0 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia di Bat; 0 nella Provincia di Brindisi; 10 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto. E’ stato registrato un decesso in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 109.499 test. Sono 2.471 i pazienti guariti. 1.513 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.479 così divisi: 1.473 nella Provincia di Bari (un caso è stato eliminato dal database); 383 nella Provincia di Bat; 651 nella Provincia di Brindisi; 1.152 nella Provincia di Foggia; 511 nella Provincia di Lecce; 280 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

MAPPA “ATTUALMENTE POSITIVI” CAPITANATA 27 MAGGIO 2020

Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Torremaggiore: tra “21-50” casi attualmente positivi.

Cerignola > tra “11-20” casi attualmente positivi.

Lucera, Monte Sant’Angelo > tra “6-10” casi attualmente positivi

Manfredonia e altri (vedi cartina in basso) > tra “1-5” casi attualmente positivi.

(27 maggio 2020, StatoQuotidiano.it).