Campo parla del Porto industriale “Rimuovere i nastri trasportatori, rilanciare Bacino Alti Fondali”

Manfredonia, 27 maggio 2020. “E‘

giunto il tempo che il Porto Industriale di Manfredonia diventi l’infrastruttura strategica per il rilancio economico di tutta la Capitanata. Le risorse si possono trovare, e se si rema nella stessa direzione si possono ottenere obiettivi ambiziosi. Nuove idee per fare passi avanti“. Lo dice in una nota postata sui social il consigliere regionale del Partito Democratico, avv.. Attraverso il video, Campo evidenzia la necessità di rimuovere i nastri trasportatori presenti da circa mezzo secolo nel Bacino Alti Fondali, e mai entrati in funzione (come risaputo, per i fatti, si è svolto un procedimento penale terminato con 4 condanne e 5 assoluzioni