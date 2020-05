“Caroppo ha dato voce ad amministratori della Lega per l’unità della coalizione”

“Abbiamo il dovere di mettere fine ad un governo regionale fallimentare e non possiamo rischiare di spaccare la coalizione. Per questo, insieme a moltissimi amici della provincia di Foggia, condividiamo la presa di posizione dell’onorevole Andrea Caroppo, che ha semplicemente dato voce ai tanti amministratori e militanti della Lega”. Così Vincenzo Riontino, vicesindaco di Zapponeta, candidato alle prossime regionali per la Lega in Puglia (dal mese di marzo i suoi 6×3 erano affissi a Foggia e sono tornati in questi giorni) esprime la sua condivisione alla lettera che108 leghisti hanno inviato a Matteo Salvini esprimendo critiche sulle scelte “non partecipate” del partito. https://www.statoquotidiano.it/27/05/2020/caro-matteo-intervieni-per-ridare-slancio-allazione-politica-della-lega Questo sia per quanto riguarda la vita dello stesso dalle europee in poi, sia per la scelta del nome di Nuccio Altieri proposto dall’esecutivo della Lega.

In tutte le province pugliesi si sta organizzando una “corrente” della Lega che fa capo all’eurodeputato leghista Caroppo, molto più in sintonia con Fdi di quanto finora i tavoli dei salviniani o casanoviani (cioè che hanno come referente l’altro eurodeputato Massimo Casanova) abbiano mostrato. La lettera contiene tutti i nomi di quanti hanno condiviso questo documento, un vero e proprio “organigramma” di dirigenti di partito, o ex dirigenti, espressione di tutta la Capitanata e opportunamente coinvolti in questa missiva. “Un partito – prosegue Riontino- che in Puglia annovera persone capaci, radicate ed in grado di intercettare consenso. A queste possibilità bisognava guardare per tempo, costruendo un percorso virtuoso che purtroppo non è stato intrapreso. Ma ora abbiamo un compito troppo importante: ridare dignità alla Puglia e ai pugliesi”. Riguardo alle prossime regionali, Riontino scrive in una nota stampa: “Pertanto, per il bene della coalizione, è necessario mettere da parte le ambizioni di partito o quelle personali, e lavorare di concerto con tutte le formazioni politiche del centrodestra per liberare la Puglia da 15 anni di fallimenti, targati prima Vendola e poi Emiliano”.