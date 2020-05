Covid, focolaio Torremaggiore: altri 9 positivi, 83 persone in isolamento 3 ricoverate

Foggia, 27 maggio 2020. Con riferimento alla situazione della Provincia di Foggia e in particolare al focolaio individuato il 24 maggio del nucleo familiare di 5 persone risultato positivo al coronavirus, il direttore della ASL di Foggiacomunica, in una nota, che “l’Asl ha sottoposto a sorveglianza sanitaria 83 persone che quindi si trovano in isolamento“. “Al momento sono risultate positive altre 9 persone.

Delle persone positive nell’ambito di questo focolaio, 3 hanno avuto necessità di ricovero. Le altre sono in quarantena domiciliare e le loro condizioni di salute sono buone”.