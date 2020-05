Covid Puglia, quasi 9.5 mln ai Comuni per famiglie in difficoltà. 133mila euro per Manfredonia

, 27 maggio 2020. “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid19”: verso l’assegnazione ai Comuni pugliesi di € 9.473.693,21 per “interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19”. E’ quanto sarà discusso domani, 28 maggio 2020, nel corso di una riunione straordinaria della. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Per Manfredonia previsti fondi per 133.410,61 €, per Foggia 355.530,40 €.