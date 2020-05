Foggia, incendio distrugge auto in via Baffi (FOTO)

, 27 maggio 2020. Autovettura in fiamme in via Baffi a Foggia. Intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Foggia. Danni rilevanti anche per un’altra auto parcheggiata nei pressi. I fatti sono avvenuti verso le ore 1.00. Indagini in corso.

FOTO STATOQUOTIDIANO.IT