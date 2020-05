, 27 maggio 2020. Sfiorata la tragedia stamani ina Foggia. Per cause da accertare, l’autista di un autocarro ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo la corsa contro un muro. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i Carabinieri del Comando Provincia di Foggia.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, STATOQUOTIDIANO.IT. FOGGIA