Francesco Pedone: dall’esordio in A con il Bari all’Under 17 della Juventus

Mercoledì 27 maggio 2020. Francesco Pedone comincia la sua carriera nelle giovanili del Como prima delle esperienze in Serie C con la Centese e in Serie B con il Barletta. Debutta in Serie A con la maglia del Bari, rimanendo tre anni in Puglia. Dopo una breve esperienza alla Reggiana diventa perno del Venezia, con 147 partite e 10 gol. Chiude la sua carriera da calciatore tra Como e Sampdoria e, proprio con i blucerchiati, comincia la sua esperienza in panchina da collaboratore tecnico di Walter Novellino, che seguirà anche nelle stagioni al Torino e alla Reggina. Nel 2010 torna alla Sampdoria, passando da collaboratore tecnico di Di Carlo a coordinatore delle giovanili, fino agli incarichi come allenatore di Allievi e Primavera. Dopo sette anni a Genova, passa alla Juventus nel 2017 ed assume il ruolo di tecnico dell’Under 17, carica che ricopre ancora oggi.