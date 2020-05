Iaccarrino prepara le tesi a tutela del ruolo istituzionale che ricopre

Il presidente del consiglio in caricacercherà di arginare in aula quelle che ritiene le manovre in atto per defenestrarlo, né si poteva pensare diversamente, cioè che il consiglio comunale prossimo sarebbe stato semplice dal punto di vista della modifica del regolamento. https://www.statoquotidiano.it/26/05/2020/il-consiglio-torna-fra-i-banchi-covid-19-e-urbanistica-nellordine-del-giorno Questo sia per le polemiche pregresse, sia per come si è svolto il voto in commissione, in cui la proposta è stata bocciata con l’astensione di due componenti della maggioranza, firmatari della proposta stessa.

Secondo i ben informati, Iaccarrino, in quella sede, potrebbe chiedere lo “stralcio” della proposta in discussione- è l’ultimo dei 18 accapi previsti- o di votare contro. Il ragionamento si ispira a motivi di carattere personale, “non il rancore può guidare certe scelte”, e di carattere amministrativo, con precisi riferimenti normativi al Tuel, alle sentenze del Consiglio di Stato, a ulteriori chiarimenti del ministero dell’Interno in materia.

Le ragioni – sommariamente annoverate da un discorso molto dettagliato e articolato- per cui la proposta, per come strutturata, è ritenuta “illegittima”, sono le seguenti. Non è concepibile, per esempio, che un presidente eletto al ballottaggio non sia “garantito”, essendo egli stesso una figura di garanzia e super partes. Fino al paradosso che, in questo caso, la revoca per essere approvata deve ottenere la maggioranza assoluta, non la metà +1 dei consiglieri assegnati, ma la meta + 1 dei consiglieri presenti. In seconda convocazione, il presidente potrebbe essere revocato con la decisione di soli 6 consiglieri”. Per il caso Foggia e la seduta di seconda convocazione: “Nel caso di consigli comunali composti da 32 consiglieri, la ‘soglia invalicabile”’è costituita da 11 consiglieri, e il sindaco, in tale computo, per espresso e inderogabile disposto normativo, deve essere escluso”.

Di questa pregiudiziale alla proposta sarebbero già al corrente maggioranza ed opposizione, non si sa quanto in ordine sparso riguardo al voto in aula o allo stralcio.