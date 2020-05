Manfredonia, Gelsomino home: sconto del 30% a tutto il personale sanitario

Tantissime sono le iniziative benefiche che in questi mesi hanno letteralmente inondato il Policlinico Riuniti per aiutarci nella lotta al coronavirus e sostenere i reparti più in sofferenza: ne abbiamo dato notizia in tanti modi e sempre ringrazieremo chi è stato (ed è ancora) al nostro fianco. E dunque proseguono i gesti spontanei che – pur nella loro semplicità e possibilità di gestione – sono pensati per la categoria dei sanitari a cui vengono riservate piccole attenzioni da parte dei cittadini, commercianti e aziende. Per cui ci fa piacere condividere queste informazioni per chi fosse interessato:(tratta complementi casa,casalinghi e arredo giardino) ha lanciato l’operazione “PREMIAMO CHI CI AIUTA” il cui fine è ringraziare tutti gli operatori sanitari impegnati in questo difficile momento riservando loro uno sconto sugli acquisti.

Questa la loro ‘edizione straordinaria’: Damiano Gelsomino: “Ai Medici,agli infermieri e a tutto il personale sanitario oggi va il nostro grazie. Vogliamo premiare tutti i professionisti della salute per l’eccezionalità del lavoro che continuano a svolgere e per questo, a tutti loro, concediamo .Grazie per quello che fate ogni giorno”. (m.l.f.)

Gelsomino Home Collection