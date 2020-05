Manfredonia. Verdi “Dove è finito il progetto di rigenerazione urbana?”

, 27 maggio 2020. Il comune di Zapponeta ha iniziato i lavori di sistemazione della piazza principale del paese, utilizzando il suo milione di euro del progetto di rigenerazione urbana realizzato in partnership con il Comune di Manfredonia che aveva ulteriori €. 5.000.000 per 3 interventi: 1. Realizzare un museo civico all’interno del palazzo di San Domenico; 2. Realizzare un’area visita nel sito archeologico di Grotta Scaloria; 3. Realizzare un parco (definito senior) nella zona di via cavolecchia, attualmente abbandonata e recintata.

Sono tutti lavori interessanti anche se sarebbe da rivedere il progetto del parco Senior che secondo i progettisti dovrebbe essere destinato agli anziani. Su questo punto avevamo ascoltato delle richieste provenienti dai cittadini e le avevamo inserite in un documento prodotto dalla Commissione consiliare urbanistica ambiente, prima dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Ma in ogni caso, come Verdi, vogliamo sapere da questa amministrazione (di soli burocrati):

1. che fine ha fatto il progetto;

2. se è stato approvato il progetto esecutivo;

3. se sono stati fatti i bandi per le gare di appalto;

4. quando inizieranno i lavori.

Riteniamo fondamentale che si dia inizio a queste opere che realizzeranno attrattori culturali in città. Sono milioni di euro di lavori pubblici che potrebbero occupare decine di persone e, in questo particolare momento storico, sarebbe una boccata di ossigeno per le imprese e i cittadini.

Ci rivolgiamo quindi ai commissari e ai dirigenti, sempre chiusi nel loro palazzo, per sapere quando produrranno qualcosa di utile per questa città.

Alfredo De Luca e Innocenza Starace – Portavoce dei Verdi di Manfredonia