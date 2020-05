Pesca. Gatta “Ancora indietro con pagamenti per il fermo biologico e con Cigs in deroga”

, 27 maggio 2020. “Chi vive ogni giorno i problemi della pesca sa perfettamente che è finito il tempo delle parole: le nostre marinerie hanno bisogno di risposte concrete. Tra una crisi economica che affonda le radici in tempi pre-Covid e un assetto normativo che penalizza la pesca mediterranea, c’è urgenza di interventi immediati per scongiurare l’estinzione di un settore in cui la Puglia si indentifica da sempre”. Lo dice in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale,di Forza Italia.

“Da anni, però, le imprese ittiche pagano il prezzo della cattiva burocrazia, e il nostro impegno è ormai ciclicamente orientato a far liquidare le quote dovute per i premi relativi ai fermi biologici. Ogni anno la stessa storia, ma siamo determinati e non perdiamo lo smalto nella battaglia. Gli armatori aspettano il pagamento per il fermo addirittura del 2018, mentre per quello del 2019 non si muove una foglia, sia per la quota delle barche sia per quella dei marittimi imbarcati. Non basta: le imprese attendono ancora il pagamento della cassa integrazione in deroga per la crisi provocata dal “Coronavirus” e la quota per il fermo pesca aggiuntivo del 2019 della Regione Puglia. Pertanto chiedo che la Giunta regionale si renda conto della difficoltà in cui si trovano centinaia di famiglie e si faccia portavoce affinché il governo nazionale, preso atto dell’urgenza di sostenerle, acceleri le procedure per l’erogazione delle risorse. Del resto, i premi per il fermo biologico sono finanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca: i soldi, quindi, ci sono e bisogna “solo” farli arrivare nelle tasche delle marinerie”.