Rimini, rissa con coltello tra foggiani: tre feriti

, 27 maggio 2020. Sono tre le persone rimaste ferite in seguito a una rissa scoppiata “per futili motivi” oggi in pieno centro a Rimini verso le ore 13. Lo riporta teleromagna24.

Il litigio è avvenuto inizialmente tra due persone, a cui poi se ne è aggiunta una terza. Come riporta il sito riminese “tra due uomini originari del Foggiano è scoppiato un diverbio, forse per una donna, nella zona di fronte all’Arco d’Augusto. Dalle parole si sarebbe poi passati alle mani e uno dei due avrebbe estratto un coltello che ha causato il ferimento di entrambi e anche di un terzo uomo intervenuto per dividerli. Sono state due agenti della polizia municipale, che transitavano di lì, le prime ad intervenire, aiutate poi dai rinforzi. Sul posto sono giunte anche le ambulanze, ma i tre feriti non sarebbero in gravi condizioni”.