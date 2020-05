Tarcisio si è ricongiunto con la sua amatissima moglie, Chiara Troiso

Manfredonia, 27 maggio 2020. E’ trascorso un mese dalla scomparsa del dott.. Sembra quasi che il destino abbia deciso che ci lasciasse in punta di piedi, fedele alla discrezione che ha caratterizzato la sua. Una vita lontano dalla mondanità, dedicata alla cura del prossimo con rara umanità ed umiltà e con estrema professionalità, lontana dal rincorrere onori e pubblici riconoscimenti. E’ scomparso in un periodo senza precedenti, un periodo in cui, nell’impossibilità di celebrare il rito funebre, la comunità non ha potuto tributargli il proprio grande cordoglio.

Non sono mancati, però, sul web e sui social, numerosi messaggi che testimoniano quanto la sua figura fosse profondamente amata e stimata. Nelle parole dei pazienti abbiamo letto della sua profonda competenza e rara perizia nell’esercitare la professione medica, accompagnate da una grande onestà e profonda umanità. Tarcisio Iacoviello era un medico di “vecchio stampo” che curava la persona malata nella sua totalità, sensibile ed attento ad ogni sfumatura, anche di natura sociale e psicologica. Un testimone della vera “ars medica” in un’epoca di medicina iperspecialistica, attenta a curare gli organi più delle persone. Era per questo che, per i colleghi più giovani, era punto di riferimento e maestro, interlocutore sempre pronto ad un confronto costruttivo per la cura dei pazienti. Per famigliari ed amici, la sua è la perdita incolmabile di chi è presenza costante nei momenti di bisogno, fonte inesauribile di sostegno e conforto.

Per tutti, l’unico motivo di gioia è la convinzione che si sia ricongiunto con la sua amatissima moglie Dott.ssa Chiara Troiso che, come lui, è stata un dono per la nostra comunità.

Questo è il ritratto che ci avete lasciato e che oggi, nella ricorrenza del trigesimo dalla sua morte, vi vogliamo restituire. Il lockdown non ci ha consentito di salutarlo come avremmo voluto e come lui avrebbe meritato, ma non ci può impedire di ricordarlo e di portare la sua figura sempre con noi. In un momento in cui stiamo ripartendo e temiamo un futuro mai così incerto, dobbiamo farci guidare da chi, come Tarcisio Iacoviello, ha rappresentato e rappresenta, lontano dai riflettori, la parte vitale della nostra comunità. Dobbiamo tutti fare tesoro dell’eredità che ci lascia la sua vita esemplare, il suo non essersi mai fermato, donandosi agli altri e facendo sempre del suo meglio.

(Lettera inviata a StatoQuotidiano, Manfredonia 27 maggio 2020)