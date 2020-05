Tentato omicidio di Giovanni Cristalli, rigettati ricorsi di Pinto e Notarangelo

Foggia, 27 maggio 2020. “(..) l’ordinanza impugnata è conforme a diritto nella parte in cui, con motivazione immune da vizi logici, afferma prognosi di esistenza della circostanza aggravante del ‘metodo mafioso’ nel comportamento di coloro che, come il ricorrente e il suo complice, hanno probabilmente commesso il tentativo di omicidio di Cristalli a viso scoperto, esplodendo in direzione di tale persona sette colpi di pistola sulla pubblica via (..) centro abitato del Comune di Vieste,anche in ragione dell’apertura degli esercizi commerciali ‘di bar e di ristorazione’ nella via esistenti (..)”.

Con distinte sentenze di recente pubblicazione, con udienze svoltesi il 27 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Michele Pinto, nato a San Giovanni Rotondo Il 25/11/1995, e di Michele Notarangelo, nato San Giovanni Rotondo il 20/09/1996, contro l’ordinanza del 26/11/2019 del Tribunale della Libertà di Bari. Si fa riferimento al tentato omicidio di Giovanni Cristalli, con fatti avvenuti a Vieste il 14 ottobre 2019. I due ricorrenti hanno proposto entrambi ricorso in Cassazione (contro la citata ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari), attraverso l’avvocato Francesco Americo del Foro di Foggia.

L’ORDINANZA (posizione Michele Pinto). “Con ordinanza emessa il 26 novembre 2019 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha confermato l’ordinanza, resa il 5 novembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, dispositiva della custodia cautelare in carcere di Michele Pinto perché gravemente indiziato di avere commesso, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nel centro abitato di Vieste, nel primo pomeriggio del 14 ottobre 2019, in concorso con Michele Notarangelo, tentativo di omicidio aggravato (dalle modalità di tipo mafioso di commissione del fatto) di Giovanni Cristalli, avendo Notarangelo esploso all’indirizzo di tale persona sette colpi di pistola calibro 9, di provenienza delittuosa e illecitamente detenuta e poi portata in luogo pubblico, e cagionando alla persona offesa una ferita alla coscia sinistra (..)”.

“L’ordinanza – riporta la Cassazione – così ricostruisce i fatti alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti agli atti di indagine preliminare (dichiarazioni rese da persone informate sui fatti; conversazioni fra la vittima e altre persone captate dopo il 14 ottobre 2019; riproduzioni filmate delle riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza esterna collocate nei luoghi ove il fatto illecito si è svolto; rilievi eseguiti sui luoghi dalla polizia giudiziaria): poco prima delle ore 15 del 14 ottobre 2019 Cristalli, alla guida di autovettura, percorreva le vie del centro abitato di Vieste; a bordo dell’automobile era trasportato quale passeggero Vincenzo Langi; Notarangelo e Pinto, dagli occupanti del veicolo ben conosciuti, si sono avvicinati di corsa alla parte posteriore del veicolo; Pinto ha consegnato a Notarangelo una pistola calibro 9 (..); Notarangelo ha iniziato a sparare ad altezza d’uomo nella direzione della parte posteriore dell’automobile (sono stati riscontrati tre fori di entrata di proiettili); Cristalli ha arrestato la marcia dell’autoveicolo, ha aperto la portiera e mentre egli stava uscendo dall’abitacolo Notarangelo, sempre sparando ad altezza d’uomo, ha esploso al suo indirizzo, da distanza ravvicinata, altri quattro colpi (sono stati riscontrati quattro fori di entrata di proiettili nella parte interna della portiera anteriore lato guida); uno dei proiettili ha colpito la coscia della gamba sinistra di Cristalli; terminati i proiettili contenuti nel caricatore 1A) dell’arma, Notarangelo e Pinto si sono allontanati di corsa dal luogo ove Cristalli era caduto in terra; la prognosi di guarigione di Cristalli dalla ferita è stata pari a quindici giorni (..)”.

“(..) Dopo avere escluso (…) che i sopra indicati delitti siano aggravati dalla finalità di agevolazione dell’attività di commercio degli stupefacenti nella zona controllata dal c.d. “clan Raduano“, l’ordinanza afferma invece che nella specie ricorre la circostanza aggravante del c.d. “metodo mafioso” (art. 416-bis.1., primo comma, prima ipotesi, cod. pen.), in quanto: “il fatto è stato commesso in pieno giorno e in pieno centro cittadino, a volto scoperto e con modalità eclatanti e sprezzanti dell’incolumità dei terzi”; risulta infatti che la sparatoria ha avuto luogo mentre erano aperti al pubblico gli esercizi commerciali “di bar e di ristorazione” situati nella via ove i fatti si sono svolti; “il fatto è stato commesso con ostentazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, incutendo timore in una pluralità di soggetti e manifestando la propria caratura criminale, anche di fronte ad altri delinquenti”. Così dalla sentenza della Cassazione riferita al ricorso di Michele Pinto. Come riferito, entrambi i ricorsi (di Michele Pinto e Michele Notarangelo) sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione.

