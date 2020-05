“Un reporter in valigia”. GARGANO, episodio 3 “Mattinata, gli anziani e lo scoglio” (VIDEO)

” è una web-serie YouTube nata da un’idea del video-reporter Mirco Paganelli che ha voluto divulgare i contenuti dei suoi viaggi.ha studiato architettura tra l’Italia e il Canada, è un giornalista e video-reporter. Lavora in televisione e si occupa di cronaca e politica, mentre il tempo libero lo dedica ai viaggi. Ogni video è girato e montato da lui.

Volete viaggiare con me tutto l’anno? Con il progetto “Un reporter in valigia” vi farò uscire di casa raccontandovi il mondo attraverso la mia curiosità. Storia, cucina locale, svago, interviste, natura e città… Con la mia telecamera vi farò assaporare lo spirito del luogo mentre viaggio da solo o in compagnia.

Perché “Un reporter in valigia”? Perché a parlarvi sarò direttamente io, Mirco Paganelli, che di mestiere faccio il giornalista, mentre la valigia è la vostra, quella che voglio convincervi a fare al più presto attraverso i miei video, quella in cui voglio infilarmi con i miei consigli. Niente è più bello al mondo di aprirsi al mondo e dunque: siete pronti a viaggiare con me?

GARGANO Ep. 03 – Mattinata, gli anziani e lo scoglio

“Ogni volta che vado a Mattinata, nel Gargano, mi fermo su una panchina a chiacchierare con gli anziani del posto e ad ascoltare le loro storie. In questo episodio ve ne riporto alcune. Parlano di giovani, lavoro, difficoltà e bellezza senza mai perdere l’ironia. Questo piccolo paese bianco tra la collina e il mare mi piace moltissimo, perché ti fa subito sentire a casa. E qua mi sono ritagliato un rifugio per la lettura che si raggiunge solo a nuoto. Volete vedere dov’è?”. (prima pubblicazione, novembre 2019).