“La richiesta dei sindacati al Presidente Draghi di un tavolo con le parti sociali per affrontare il tema dei licenziamenti dei lavoratori mi pare condivisibile”.

“Il Ministro Orlando, come è noto, aveva già proposto un’importante soluzione di mediazione, poi non accolta e sulla quale si è concentrato l’intervento scomposto di Confindustria. Ma in sede di conversione del decreto, credo che il PD debba tornare sulla questione con determinazione”.

“È sbagliato che alle imprese che chiedono la cassa integrazione per il Covid sia data la possibilità di licenziare i propri dipendenti. Vedremo in Parlamento quali forze politiche saranno a favore dei licenziamenti”. Così il deputato Pd Michele Bordo.