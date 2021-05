Allegri nuovo allenatore della Juve, Pirlo esonerato

Dopo poco più di 2 anni Massimiliano Allegri tornerà alla Juventus. Accelerazione nella notte di Andrea Agnelli per battere la concorrenza degli altri club, tra i quali l’Inter

Allegri e il ritorno alla Juve

Tutto pronto dunque per il ritorno dell’allenatore toscano sulla panchina bianconera a due anni dalla separazione. Definito l’accordo tra le parti, resta solo da definire se sarà un contratto di tre o quattro stagioni, poi arriverà la firma. Si chiude così dopo solo una stagione l’avventura di Pirlo in bianconero, nonostante le due Coppe vinte e la qualificazione in Champions League. (skysport)