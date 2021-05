Anna Maria Fallucchi: “Inaccettabile silenzio del centrodestra sugli arresti”

(STATOQUOTIDIANO, ore 11). Foggia, 27 maggio 2021. La candidata alle scorse regionali si aspettava un commento e una riflessione su quanto avvenuto a Foggia. Circa le scelte del commissario Bignami in Fdi, pensa che abbiano allineato gli altri partiti.

Dopo un anno e mezzo di chiusura, il 24 e 25 giugno si ricomincia con il primo evento nella tenuta agricola di Anna Maria Fallucchi a San Nicandro Garganico: “Sono un’imprenditrice agricola, contadina, cittadina, sì, certo, sono anche in assoluto, dopo tutte le surroghe in consiglio regionale (alcune in attesa del definitivo pronunciamento del Tar, ndr) la prima dei non eletti alle regionali in assoluto.

Dottoressa Fallucchi, lei è stata la prima a parlare sui social della necessità delle dimissioni di Franco Landella e della sua amministrazione. Era il 21 marzo scorso, prima che la situazione precipitasse

Sono stata l’unica, direi, non si poteva stare in silenzio. Non pensavo che quel post avrebbe avuto la risonanza che ha avuto, ripreso da tutti i giornali. Ho risposto ai miei elettori che mi chiedevano un parere.

Qualche giorno fa ha commentato nuovamente parlando di “inaccettabile silenzio”

Politicamente non me la sono sentita di stare zitta, non ho letto commenti del centrodestra sugli arresti, una cosa assurda. Ci siamo scandalizzati di più per un pranzo fra Emiliano e la Lega (secondo alcuni media locali avvenuto fra il governatore ed esponenti della Lega e del Pd) che per gli arresti. Non ho sentito a stretto giro un commento da chi ha governato con Landella.

Lei non pensa che la situazione sia molto delicata e complicata?

In politica si vince e si perde, ci sono i momenti belli e quelli brutti, e vanno commentati tutti.

Ha scritto che a Foggia, la città in cui vive, si respira una cappa pesante

Lo senti perché è una città allo sbando e la politica foggiana in declino, questo è sotto gli occhi di tutti. Vedo difficile una ripresa e, se ci sarà, molto lenta. Il commissario da una parte è positivo perché rimette le cose a posto, dall’altra è negativo perché paralizza la città.

Il commissario prefettizio Marilisa Magno, parlando ieri in conferenza stampa, ha precisato che “la città va avanti perché non si può fermare”

Sono contenta dell’eccellente profilo del commissario, del fatto che sia una donna e di polso, alcune cose le può fare, altre le avrebbe dovute fare la politica. Mi auguro possano partire dei bandi per Recovery plan. Spero che non si fermi una città già ferma e ultima nelle classifiche, questo è quello che sento dire anche dagli amici e dalle persone per strada.

La riflessione politica, morale, etica da lei sollecitata chi dovrebbe attuarla?

Tutti, c’è bisogno di una riflessione fatta insieme perché non può continuare una guerra fra vincitori e vinti, serve unirsi, scrivere un protocollo di collaborazione fra destra e sinistra con la città. Altrimenti si comincerà un’ennesima campagna elettorale del tutti contro tutti. La soluzione oggi è civica per decidere qualcosa di diverso.

Per esempio un sindaco, quando sarà il momento, condiviso fra i partiti?

Sarebbe stupendo ma sarà impossibile

A quale partito del centrodestra si sente più vicina oggi?

Mi sento civica, sono contenta di aver fatto quella scelta alle regionali e di non essermi identificata con i partiti. Durante la campagna elettorale e subito dopo ho avuto qualche ripensamento… mi dicevo….. ‘se avessi avuto un simbolo di partito forse avrei avuto più forza’, ma sono contenta così.

Se il centrodestra puntasse su di lei per incarichi di partito o candidature, accetterebbe?

Al momento non accetterei con entusiasmo, io ho appena ripreso il lavoro, una macchina ferma un anno e mezzo ha ripreso il cammino dopo aver apportato una serie di rinnovamenti, dal prato alle coperture. Stavo leggendo le linee guida per la ripresa della nostra attività di ricevimenti e, per fortuna, è scomparsa questa figura del “Covid manager” per lasciar spazio al green pass. Questo per spiegare che devo occuparmi di tante cose.

Ha condiviso la linea del commissario Bignami e di Fdi in consiglio comunale?

Bignami ha deciso sulla linea di tutto il centrodestra in consiglio comunale, una linea severa a cui si sono tutti allineati, cioè Fdi ha portato sulla sua strada anche gli altri partiti. Giorgia Meloni ha inviato a Foggia una persona competente che si occupa di legalità nel partito.

Della giunta tecnica tentata dall’ex sindaco cosa pensa?

Che non andava fatta in quel momento.

E’ rimasta delusa da Landella e dalla Lega?

Il mio commento si riferisce ad agosto scorso quando il passaggio del sindaco nella Lega è stato molto plateale in piena campagna per le regionali. Non mi piacquero i modi allora, non c’è stata riflessione da parte della Lega in quel momento. Poi sappiamo che Fitto ha perso, il centrodestra e pure io.

Da dove riparte il centrodestra?

Da un cambio totale, forze nuove, che partecipano, la parte buona si trova in ogni partito e va salvaguardata, con la gente bella si crea un nuovo entusiasmo. Io credo che in questo momento tutti sono amareggiati come me. Se c’è una coscienza, nessuno ha festeggiato, almeno me lo auguro.

A cura di Paola Lucino, Foggia 27 maggio 2021