Perché Bitcoin e i suoi parenti non dovrebbero disturbarci più di tanto

Molti lettori mi hanno chiesto di valutare Bitcoin e altre criptovalute, le cui fluttuazioni hanno dominato molte notizie di mercato. Potrei per favore commentare di cosa si tratta e cosa sta succedendo?

Bene, posso dirti di cosa si tratta. Quello che sta succedendo è più difficile da spiegare.

La Storia Fino Ad Ora

Bitcoin, la prima e più grande criptovaluta, è stata introdotta nel 2009. Utilizza una chiave di crittografia, simile a quelle utilizzate nei codici difficili da rompere – da cui la “crittografia” – per stabilire catene di proprietà in token che autorizzano i loro attuali possessori a … beh, la proprietà di quei gettoni. E oggigiorno utilizziamo Bitcoin per acquistare case e auto, pagare le bollette, fare investimenti aziendali e altro ancora.

Oh, aspetta. Non facciamo nessuna di queste cose. Dodici anni dopo, le criptovalute non svolgono quasi alcun ruolo nella normale attività economica. Quasi l’unica volta che sentiamo parlare di loro come mezzo di pagamento – al contrario del commercio speculativo – è in associazione ad attività illegali, come il riciclaggio di denaro o il riscatto del Colonial Pipeline pagato agli hacker che lo chiudono.

Dodici anni sono un eone nel tempo della tecnologia dell’informazione. Venmo, che posso usare per condividere i conti dei ristoranti, acquistare frutta fresca nei chioschi sul marciapiede e molto altro ancora, è stato introdotto anche nel 2009.

Perché Non Si Usa La Criptovaluta Cosi’ Tanto?

Se le persone normali e rispettose della legge non usano la criptovaluta, non è per mancanza di impegno da parte dei promotori di criptovaluta. Molte ore lavorative altamente pagate sono state spese cercando di trovare l’app killer, la cosa che finalmente attirerà le masse usando Bitcoin, Ethereum o qualche altro marchio ogni giorno.

Ma ho partecipato a numerosi incontri con appassionati di criptovaluta e / o blockchain, il concetto che ne è alla base. In tali incontri io e altri chiediamo sempre, nel modo più cortese possibile: “Quale problema risolve questa tecnologia? Che cosa fa che altre tecnologie molto più economiche e più facili da usare non possono fare altrettanto bene o meglio? ” Non ho ancora sentito una risposta chiara.

Eppure gli investitori continuano a pagare enormi somme per i token digitali. I valori delle principali criptovalute oscillano selvaggiamente: il Bitcoin è sceso del 30% mercoledì mattina, quindi ha recuperato la maggior parte delle perdite quel pomeriggio.

Il loro valore collettivo, tuttavia, a volte ha superato i 2 trilioni di dollari, più della metà del valore di tutta la proprietà intellettuale di proprietà delle imprese statunitensi.

Perché le persone sono disposte a pagare ingenti somme per beni che sembrano non fare nulla? La risposta, ovviamente, è che i prezzi di queste attività continuano a salire, così che i primi investitori hanno guadagnato molti soldi e il loro successo continua ad attirare nuovi investitori.

Perche’ Investire in Bitcoin

Innanzitutto, i booster crittografici sono molto bravi in technobabble, utilizzando una terminologia arcana per convincere se stessi e gli altri che stanno offrendo una nuova tecnologia rivoluzionaria, anche se la blockchain è in realtà piuttosto vecchia per gli standard di infotech e deve ancora trovare usi convincenti.

In secondo luogo, c’è un forte elemento di derisione libertaria: le affermazioni che le valute legali, denaro emesso dal governo senza alcun sostegno tangibile, crolleranno da un giorno all’altro. È vero, la Gran Bretagna, la cui valuta era ancora in piedi l’ultima volta che ho guardato, è uscita dal gold standard 90 anni fa. Ma chi conta?

Considerato tutto ciò, le criptovalute sono destinate a un crash presto? Non necessariamente. Un fatto che mette in pausa anche gli scettici crittografici come me è la durabilità dell’oro come risorsa molto apprezzata. L’oro, dopo tutto, soffre più o meno degli stessi problemi di Bitcoin.

Le persone possono pensarlo come denaro, ma manca di tutti gli attributi di una valuta utile: non puoi effettivamente usarlo per effettuare transazioni – prova ad acquistare una nuova auto con lingotti d’oro – e il suo potere d’acquisto è stato estremamente instabile.

Quindi, quando John Maynard Keynes definì il gold standard una “reliquia barbara” nel 1924, non si sbagliava. Ma la mistica del metallo e la sua valutazione continuano a vivere. È concepibile che una o due criptovalute raggiungano in qualche modo una longevità simile.

Conclusione

O forse no. Per prima cosa, i governi sono ben consapevoli che le criptovalute vengono utilizzate da cattivi attori e potrebbero benissimo reprimere in un modo che non hanno mai fatto con il commercio dell’oro. Inoltre, la proliferazione di criptovalute potrebbe impedire a una di esse di raggiungere lo stato semi-sacro che l’oro detiene nella mente di alcune persone.

La buona notizia è che niente di tutto questo ha molta importanza. Poiché Bitcoin ei suoi parenti non sono riusciti a ottenere alcun ruolo economico significativo, ciò che accade al loro valore è fondamentalmente irrilevante per quelli di noi che non giocano al gioco delle criptovalute. (nota stampa).