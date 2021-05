Spalletti ai dettagli. È lui la scelta del Napoli

Come ipotizzato nello scenario profilato ieri da StatoQuotidiano, tutte le caselle si stanno incastrando nel modo giusto. Tra queste la posizione di Luciano Spalletti.

I contatti sempre più frequenti tra l’entourage del mister toscano e la proprietà partenopea sono continui e sarebbe l’ex tecnico di Roma ed Inter il profilo giusto per il dopo Gattuso. L’allenatore ha dato piena disponibilità ad accettare l’incarico, mosso anche dalla voglia di rimettersi in gioco e riscattarsi da annate non proprio soddisfacenti.

Il contratto con l’ Inter, con cui è ancora vincolato, scadrà il prossimo 30 giugno e da quel momento sarà libero di accasarsi in altri lidi.

Il presidente De Laurentiis parrebbe aver rotto gli indugi e la conferma che si va verso la fumata bianca nei prossimi giorni sarebbe data anche dalle trattative contemporanee con i componenti dello staff del mister labronico, a cui sarebbe stato offerto un contratto di due anni più uno opzionale.

A cura di Antonio Monaco, 27 maggio 2021