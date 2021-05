Vaccinazioni Covid nel Foggiano, 50% di dosi in più per settimana prossima

Foggia, 27/05/2021 – Sono 343.919 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. Di queste, 230.623 sono le prime dosi; 113.296 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale. Dalla prossima settimana aumenteranno di oltre il 50% le scorte di vaccini destinate alla ASL Foggia.

Ciò consentirà anche di incrementare le forniture per i medici di medicina generale, destinate alla vaccinazione delle persone estremamente vulnerabili. Per concludere la campagna vaccinale delle persone ultrasessantenni, tra venerdì e domenica si terranno giornate dedicate, ad accesso libero, durante le quali sarà somministrato il vaccino Johnson & Johnson, per il quale è prevista una sola dose.