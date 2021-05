Vaccini Covid, dal 10 giugno prenotazioni libere per tutti

Bari, 27/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) Importante svolta per l’Italia e la campagna vaccinale nel nostro Paese. Dal 10 giugno in ogni Regione infatti saranno aperte le prenotazioni per tutte le fasce d’età. A stabilirlo è una circolare del commissario Francesco Paolo Figliuolo, già pronta. L’Italia è pronta allo sprint decisivo in vista dell’estate e dell’arrivo massiccio delle dosi nelle prossime settimane.

Per la fine di giugno infatti i vaccini a disposizione saranno oltre 28 milioni. L’obiettivo è quello di raggiungere l’immunità di gregge a fine settembre, l’ultimo scoglio da superare è rappresentato dai richiami per chi è in ferie lontano dalla propria residenza. (ilquotidianoitaliano)