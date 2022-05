Curiosità sul mondo e-commerce

Lontani sono i giorni in cui, con il timore dietro l’angolo, gli e-commerce altro non erano che deboli lucine nel web. A distanza di 20 anni dalla fondazione dei primi “giganti” odierni, oggi chiunque almeno una volta si è rivolto a internet per comprare un oggetto o, magari, un servizio.

Biglietti aerei, libri, vestiti, per non parlare poi delle sempre maggiori app relative all’usato e dei siti dedicati al commercio della merce di seconda mano. Solo per quanto riguarda l’Italia, possiamo parlare di una crescita soddisfacente nel 2021 (18% in più rispetto lo scorso anno) che comunque non raggiunge l’incredibile +45% del 2020. In termini di denaro, parliamo di 30,5 mld di Euro. E-commerce a tutto tondo: solo per ciò che concerne l’acquisto di servizi, stiamo parlando di 8,9 mld di Euro. Una crescita certamente rallentata, ma che ormai ha inglobato l’Italia fra i mercati più attivi: nel 2021 almeno il 78% della popolazione nostrana ha effettuato un acquisto online.

Il mercato dell’usato: crescite inaspettate

Detto “second hand” oltreoceano, il mercato dell’usato sta avanzando a grandi passi, grazie all’apparizione di moltissime nuove realtà dove è possibile rivendere oggetti, software e un po’ tutto ciò che non ci serve più. Se riguardo le automobili parliamo di un “freddino” +13,5%, il giro di affari per la “seconda mano” nel 2020 è stato di 23 mld di Euro. Un trend che, peraltro, continua a crescere anche e soprattutto nel mondo dell’abbigliamento, così come in quello dell’arredamento.

Gli e-commerce hanno aperto una strada inaspettata per molti. Se prima il “mercatino delle pulci” era una curiosità da visitare di tanto in tanto, ormai c’è un piccolo “substrato” economico che può rivalorizzare quel vaso che avete messo in soffitta anni fa.

Il fenomeno dei sex toys

Prevedibilmente, insieme a tutta l’oggettistica di cui abbiamo parlato, anche il mondo dei sex toys è esploso grazie alla maggiore facilità di commercio online.

Prodotti indirizzati ad una clientela specifica, oppure semplicemente per un pubblico generale. Dai sex toys ai costumi “piccanti”, da accessori “usa e getta”, a merce di alta qualità, realizzata con altissima cura per i materiali e le specifiche di fabbrica.

Un enorme successo confermato dagli store specializzati come www.easytoys.it dov’è possibile trovare gadget particolari. Si tratta di prodotti come fleshlight o altri, disponibili sia per il mondo maschile che per quello femminile.

Tuttavia, proprio il mercato dei sex toys “speciali” ha avuto un’accelerazione nel 2021: non solo il +32% in più di ricerche, ma un incredibile 227,1% in più di acquisti legati agli articoli erotici, soprattutto per le coppie, che a quanto pare grazie all’anonimato del web possono togliersi qualche “sfizio” e rallegrare la camera da letto.

Qual è il futuro che ci attende, dunque? Stando a tutti i dati che provengono dagli e-commerce attualmente, il “boom” non sembra arrestarsi mai. La crescita è esponenziale e le previsioni sono più che rosee, in quanto confermate da un cambio fondamentale nelle abitudini di acquisto, che ormai sembrano sempre più propense a spingere sull’acquisto digitale e, soprattutto, su nuove alternative di scambio, che troviamo proprio in quelle app dove gli utenti possono interagire fra loro ed accordarsi in sicurezza sui prezzi di oggetti di seconda mano.

Visti i ritmi di crescita, pare pressoché scontato che fra un paio di anni assisteremo ad un dominio quasi totale del digitale rispetto all’analogico. (nota stampa)